🔔 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем знаний Уважаемые учащиеся и студенты, педагоги, родители, жители Волгоградской области! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Первое сентября – это по-настоящему всенародный праздник, который объединяет многие поколения россиян.