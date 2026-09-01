🔔 Поздравление председателя Волгоградской областной Думы Александра Блошкина с Днем знаний Уважаемые учащиеся и студенты, педагоги, родители, жители Волгоградской области! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Первое сентября – это по-настоящему всенародный праздник, который объединяет многие поколения россиян.
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