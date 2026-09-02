Путин прибыл во Владивосток

Из Киргизии Владимир Путин направился во Владивосток. В ходе двухдневной рабочей поездки президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, откроет несколько предприятий и примет участие в Восточном экономическом форуме.
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