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Путин прибыл во Владивосток

Путин прибыл во Владивосток

Из Киргизии Владимир Путин направился во Владивосток. В ходе двухдневной рабочей поездки президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, откроет несколько предприятий и примет участие в Восточном экономическом форуме.

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