Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Старые садовые шланги нарасхват у юрких садоводов. 9 идей хитрых идей из вторсырья на любой вкус

Старые садовые шланги нарасхват у юрких садоводов. 9 идей хитрых идей из вторсырья на любой вкус

Если садовый шланг для полива более не годится, то его по незнанию порой просто утилизируют. А ведь есть масса других целей, в которых этот материал обретает новую жизнь, служа верой и правдой еще не один сезон.

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Комментарии
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Александр Миронов
Что-то не сильно они похоже на старые садовые... .
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19 час.
Владимир Алтайцев
Да  откуда  столько  шлангов  найти? Тем паче, что к концу  использования  они  все рваные.
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19 час.
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