Старые садовые шланги нарасхват у юрких садоводов. 9 идей хитрых идей из вторсырья на любой вкус

Если садовый шланг для полива более не годится, то его по незнанию порой просто утилизируют. А ведь есть масса других целей, в которых этот материал обретает новую жизнь, служа верой и правдой еще не один сезон.
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