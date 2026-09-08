В Кинешме мужчину заподозрили в использовании сына-первоклассника для кражи самоката

40-летнего жителя Кинешмы подозревают в краже самоката через своего сына-первоклассника. Материалы передали в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
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