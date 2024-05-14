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Доктор Мясников назвал три причины, сокращающие жизнь населения России

Доктор Мясников назвал три причины, сокращающие жизнь населения России

Теледоктор призвал русских отказаться от вредных привычек.Врач Александр Мясников напомнил о том, что на продолжительность жизни населения в первую очередь влияет неправильное питание, наличие вредных привычек (в том числе курение и злоупотребление алкоголем) и малоподвижный образ жизни.

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