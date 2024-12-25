Быстро не закончится. Шаманка из Бурятии дала свой прогноз на завершение СВО в 2025 году

По её словам, спецоперация запустила мощную энеогетическую волну, которую так просто не остановить.Известная шаманка и энергопрактик из Бурятии Туяна Шойненова, как и многие другие эзотерики, оставила свой прогноз на наступающий 2025 год.
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