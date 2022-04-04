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МО РФ: российская авиация уничтожила три вертолета ВСУ при ударе по аэродрому Баловное

МО РФ: российская авиация уничтожила три вертолета ВСУ при ударе по аэродрому Баловное

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация 3 апреля при нанесении удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожила три вертолета украинских вооруженных сил.

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