МО РФ: российская авиация уничтожила три вертолета ВСУ при ударе по аэродрому Баловное

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация 3 апреля при нанесении удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожила три вертолета украинских вооруженных сил.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация 3 апреля при нанесении удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, уничтожила три вертолета украинских вооруженных сил.
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