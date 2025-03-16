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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Каждой домохозяйке – по 19 тысяч в месяц: в Госдуме предложили поддержать рублем домашний труд

Каждой домохозяйке – по 19 тысяч в месяц: в Госдуме предложили поддержать рублем домашний труд

БлокнотРУ В Государственной Думе озвучили предложение поддержать рублем домашний труд домохозяек.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
А ещё бывает в семьях, что родителям помогают дети, просто потому, что они жалеют родителей или потому что понимают, что они - СЕМЬ Я. Не надо лезть в чужие семьи, а то и штрафы понапридумываете за использование детского труда или и им зарплату введёте.
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Одиссей
Я не понимаю, у нас что, избыток раб.силы, что людей собираются побуждать сидеть дома и жить на пособия??? Тогда нафига мигров завозим??? Или это реверанс исключительно в пользу замоташек? Россиянки-то в массе своей и работают, и домашнее хозяйство ведут...
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2 час.
Алексей Смирнов
Сложный вопрос о справедливости в нашей стране. А разве справедливо, уголовникам - рецидивистам платят пенсии на уровне с людьми, отработавшими по 40 лет в дет садах и больницах нянечками. например или мед. сёстрами, или теми же библиотекарями? А разве справедливо, когда менеджер. отработавший 30 лет. получает пенсию в 3-5 раз больше. нежели станочник или слесарь. отработавший на производстве более 40 лет? А разве справедливо. что два человека. занимающие одну и ту же должность, но на разных предприятиях и в разных регионах получают за один и тот же объём работы кардинально разную зарплату, зачастую отличающуюся в разы? Капитализм система не сбалансированная. в ней не может быть справедливости.
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1 час.
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