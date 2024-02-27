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Волочкова призналась, что не готова больше рожать

Волочкова призналась, что не готова больше рожать

В новом интервью артистка поделилась размышлениями о возможности стать приемной матерью. Анастасия Волочкова подчеркнула, что хотя в настоящий момент она не влюблена, в случае появления в жизни артистки мужчины с детьми от прошлых отношений, знаменитость обеспечит им тепло семейного очага.

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