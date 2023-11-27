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Налет пенсионерки с мужчиной на банк во Владимире организовали мошенники

Налет пенсионерки с мужчиной на банк во Владимире организовали мошенники

66-летняя женщина и 49-летний мужчина попытались ограбить банк во Владимирской области, пишет Baza. По данным Telegra-канала, они ворвались в кредитную организацию и требовали выдать им деньги, угрожая пневматическим пистолетом и страйкбольной гранатой.

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