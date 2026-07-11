Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

988 подписчиков

"Они подобны цветам": вот что Али Хаменеи думал о расширении прав женщин

"Они подобны цветам": вот что Али Хаменеи думал о расширении прав женщин

Али Хаменеи считал, что истинное уважение к женщинам заключается в создании условий для того, чтобы они могли брать на себя ответственность в обществе и при этом не отказываться от своей центральной роли в семье, пишет Al Mayadeen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии