«Известия»: Банки станут чаще отказывать россиянам в кредитах

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20—30% из-за изменений в системе оценки рисков заемщиков, предупреждает руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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