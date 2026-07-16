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Россиянам дали связанный с безопасностью совет после удаления VK и «Макс» из Google Play

Россиянам дали связанный с безопасностью совет после удаления VK и «Макс» из Google Play

Удаление российских приложений из магазинов создает неудобства, но не лишает возможности пользоваться программами — их можно скачать с альтернативных площадок или через веб-версии, заявил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

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