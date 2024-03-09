Джон Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО

Бывший советник экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал ему посеять хаос в «более враждебной» США организации — ООН, — а не в Североатлантическом альянсе.
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