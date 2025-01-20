Проверка Роспотребнадзора подтвердила опасность аромаингаляторов

Роспотребнадзор выявил опасность в аромаингаляторах, которые продавались на маркетплейсах. В частности, эта продукция содержит вещества, негативно влияющие на нервную и дыхательную системы, печень и почки, передает РИА Новости.
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