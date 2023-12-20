Врач рассказала о влиянии новогодних застолий на кожу и иммунитет

Обильные празднества и большие новогодние застолья негативно влияют на здоровье и внешний вид. Об опасностях обильных празднований 20 декабря в беседе радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, руководитель клиники эндокринологии Ирина Петрова.
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