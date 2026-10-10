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Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году / © Visual Capitalist На карте представлены наиболее инновационно развитые экономики мира согласно Глобальному инновационному индексу 2026 года, составленному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

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