НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

ФИФА завела дело против аргентинской федерации из-за баннера про Мальвинские острова в полуфинале ЧМ. Расистские оскорбления и бросание предметов фанатами тоже рассмотрят (Роб Харрис)

ФИФА начала дисциплинарное разбирательство в отношении Футбольной ассоциации Аргентины из-за баннера про Фолклендские острова, показанного игроками сборной после матча с Англией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии