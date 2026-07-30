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Правые уверенно лидируют в одной из немецких земель в преддверии выборов

Правые уверенно лидируют в одной из немецких земель в преддверии выборов

Почти за шесть недель до выборов в немецкой земле Саксония-Анхальт ультраправая партия «Альтернатива для Германии» остается явным лидером среди населения, следует из данных института Infratest, опубликованных 30 июля газетой Oldenburger Onlinezeitung.

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