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Царьград

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Аэропорт Толмачево: тендер на реконструкцию за 6,77 млрд рублей открыт!

Аэропорт Толмачево: тендер на реконструкцию за 6,77 млрд рублей открыт!

Федеральное учреждение "Ространсмодернизация" объявило аукцион на 6,77 млрд рублей для реконструкции аэропорта Толмачево в Новосибирске.

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