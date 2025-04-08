Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

Лена Мисько

да уж... Химику нашему нелегко придется, у команды из 3 букв теперь все ставки на вхл ! Надо усиливать десантом из Спартака Химик обязательно и выкинуть их *** НХЛ в этом сезоне для Ивана Демидова отменяется ❌ СКА ⭐️ отправили нападающего Ивана в ВХЛ, где он продолжит выступление в «СКА-Неве».