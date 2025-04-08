Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

1. Александр Овечкин продолжает принимать поздравления: Владимир Путин назвал рекорд хоккеиста «праздником для болельщиков в России и за ее пределами», Артем Дзюба заявил, что Ови «сотворил историю не только российскую, но и мировую», а Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона».
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