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Не только о футболе

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Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

Путин, Дзюба, Хабиб и другие поздравили Овечкина, «Локо» могут наказать за «Зенит» – позор российского футбола», «Динамо» жалуется на Карасева, «Краснодар» подписал бразильца и другие новости

1. Александр Овечкин продолжает принимать поздравления: Владимир Путин назвал рекорд хоккеиста «праздником для болельщиков в России и за ее пределами», Артем Дзюба заявил, что Ови «сотворил историю не только российскую, но и мировую», а Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона».

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Комментарии
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Лена Мисько
да уж... Химику нашему нелегко придется, у команды из 3 букв теперь все ставки на вхл ! Надо усиливать десантом из Спартака Химик обязательно и выкинуть их *** НХЛ в этом сезоне для Ивана Демидова отменяется ❌ СКА ⭐️ отправили нападающего Ивана в ВХЛ, где он продолжит выступление в «СКА-Неве».
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18 час.
КУАТ
Комличенко тоже может выдать.
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12 час.
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