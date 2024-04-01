Беллингем показал жест «закрытый на молнию рот», когда не дали фол в матче с «Атлетиком». В предыдущей игре Джуд получил красную за споры с арбитром

Игра 30-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». На 84-й минуте хавбек мадридцев упал у края штрафной, пытаясь уйти от защитника Иньиго Лекуэ, но судья Хавьер Рохас не зафиксировал нарушения правил.