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Депутат заявил, что России нужен Горбачёв Центр (опрос)

Депутат заявил, что России нужен Горбачёв Центр (опрос)

BORIS KAVASHKIN/GLOBALLOOKPRESS ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РЕШИЛ РАСКРЫТЬ ЛЮДЯМ ИСТИННОГО ГОРБАЧЁВА. У ЛИБЕРАЛОВ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ КУЛЬТ Депутат Госдумы Михаил Старшинов решил раскрыть людям истинного Михаила Горбачёва, которого якобы никто не знал.

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