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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хобарт (WTA). Блинкова стартует матчем с Сэвилл, Мертенс сыграет с Коллинс, Кенин – с Миннен

Прошла жеребьевка турнира WTA 250 в Хобарте, который состоится на следующей неделе. Под первым номером посеяна Элиза Мертенс.

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