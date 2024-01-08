Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Отвоевался!

Отвоевался!

Бойцами ВС РФ найден кровожадный наёмник из США, который ставил на колени Русских - Исход ожидаемый На линии боевого соприкосновения часто встречаются самые разнообразные наёмники из европейских государств, явно пересмотревшие фильмов про Рэмбо, Джона Уика и прочих «сказочных» американских героев, которые способны в одиночку «укладывать» целые отряды противника.

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Комментарии
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Игорь
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10 час.
Алексей Пассар
Валить их надо безпощадно
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5 час.
Михаил Гринжук
Я б из их ушей ожерелье сделал бы и Байдену послал бы в качестве подарка к новому году
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4 час.

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