Политика как он...
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Политика как она есть

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Спецпосланник Трампа рассказал о просьбе Путина к США

Спецпосланник Трампа рассказал о просьбе Путина к США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Чикунов, Соловьёв , вы поинтересуйтесь сначала этим сайтом, потом заголовком статьи .....Путин просил....оказывается. Ну очень просил . И кого? Трампа Путин просил, оказывается. Даже Ельцин не просил президентов американских. Он Бога просил благословить Америку. А вот  Путин просит уже президента. А вы, как посетители постоянные сайта, подхватили и начали и про &quot;секретность&quot; и про &quot; канал через синагогу питерскую&quot;. Как -то неожиданно , Чикунов и Соловьёв.
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11 час.
И
Иринушка
Амеры и мир - ха-ха. Да и слово их, как впрочем и подписи, не стоят ничего.
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9 час.
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