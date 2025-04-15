Спецпосланник Трампа рассказал о просьбе Путина к США

АС

Анатолий Страшко

Чикунов, Соловьёв , вы поинтересуйтесь сначала этим сайтом, потом заголовком статьи .....Путин просил....оказывается. Ну очень просил . И кого? Трампа Путин просил, оказывается. Даже Ельцин не просил президентов американских. Он Бога просил благословить Америку. А вот Путин просит уже президента. А вы, как посетители постоянные сайта, подхватили и начали и про "секретность" и про " канал через синагогу питерскую". Как -то неожиданно , Чикунов и Соловьёв.