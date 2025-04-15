Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин во время встречи обратился к американской стороне с просьбой обеспечить постоянный мир.
Спецпосланник Трампа рассказал о просьбе Путина к США
Комментарии
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карюкалов вячеслав
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Чикунов, Соловьёв , вы поинтересуйтесь сначала этим сайтом, потом заголовком статьи .....Путин просил....оказывается. Ну очень просил . И кого? Трампа Путин просил, оказывается. Даже Ельцин не просил президентов американских. Он Бога просил благословить Америку. А вот Путин просит уже президента. А вы, как посетители постоянные сайта, подхватили и начали и про "секретность" и про " канал через синагогу питерскую". Как -то неожиданно , Чикунов и Соловьёв.
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11 час.
И
Иринушка
Амеры и мир - ха-ха. Да и слово их, как впрочем и подписи, не стоят ничего.
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9 час.
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