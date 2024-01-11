За год цена на картофель на Украине возросла почти в четыре раза

Экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак поделился информацией о том, что оптовая стоимость картофеля на территории Украины возросла в четыре раза за год.
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