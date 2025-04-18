Отказаться от кондукторов? Тарифы растут, а КТТУ Краснодара тонет в убытках

Краснодарское МУП КТТУ опубликовало финансовый отчёт за 2024 год. По информации общественного активиста Мирослава Вальковича, убыток предприятия достиг 569,7 млн рублей, что втрое превышает показатели предыдущего года — тогда сумма составила 164 млн.