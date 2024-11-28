«Никому об это мне говорите»: возлюбленный Бородиной пошутил на щекотливую тему

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной ответил на слухи о свадьбе. Николай Сердюков в интервью с Telegram-каналом «Звездач» заявил, что он со знаменитостью не просто расписался в ЗАГСе, а даже совершил обряд венчания.