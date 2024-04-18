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«Паническая эвакуация»: Мэр Харькова Терехов признал, что в городе сейчас настоящая паника

«Паническая эвакуация»: Мэр Харькова Терехов признал, что в городе сейчас настоящая паника

Мэр временно оккупированного киевским режимом Харькова Игорь Терехов признал, что в городе сейчас настоящая паника, связанная с массовой эвакуацией жителей.

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