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«Барса» пропустила 6 мячей в 16 турах – один из 4 лучших показателей в истории Ла Лиги

«Барселона» демонстрирует феноменальную надежность обороны. В первых 16 играх в Ла Лиге в текущем сезоне команда тренера Хави пропустила только 6 голов.

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