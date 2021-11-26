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Благотворительница Лида Мониава рассказала, куда из Подмосковья исчезли детские дома

Благотворительница Лида Мониава рассказала, куда из Подмосковья исчезли детские дома

Глава хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава прокомментировала заявление губернатора Подмосковья о том, что в области не осталось детских домов — все дети разобраны по приемным семьям.

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