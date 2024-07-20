Четыре поликлиники во Владимирской области откроются только в 2025 году

Изначально сдача объектов планировалась на этот год.Новые поликлиники в Суздале, Собинке и Кольчугине, а также реконструируемая в Карабанове вместо 2024 года по плану, будут открыты только в следующем году.
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