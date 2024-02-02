Brown University: мигрень связана с повышенным риском инсульта у женщин

Врач неотложной медицинской помощи и эпидемиолог Трейси Мэдсен из Брауновского университета в США рассказала, что гипертония, повышенный уровень глюкозы в крови и мигрень являются важными предикаторами инсульта у женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии