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Кулинарные лайфхаки, которые оценят даже те, кто редко готовит на кухне

Кулинарные лайфхаки, которые оценят даже те, кто редко готовит на кухне

Готовка – достаточно специфический процесс. В то время, как одни хозяйки с любовью выбирают сковороды и кастрюли, экспериментируют с рецептами и часами порхают на кухне, другие боятся подходить к плите даже на пушечный выстрел.

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