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Новейший автомат Калашникова покажут на Восточном экономическом форуме

Концерн «Калашников» представит макет новейшего автомата АК-12+ повышенной кучности на XI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке.

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