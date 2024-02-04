«Укрофашисты дошли до крайней стадии агонии». Так депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий прокомментировал удар киевской стороны по городу Лисичанску, который расположен в Луганской Народной Республике.
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