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Слуцкий об ударе по Лисичанску: «Укрофашисты дошли до крайней стадии агонии»

Слуцкий об ударе по Лисичанску: «Укрофашисты дошли до крайней стадии агонии»

«Укрофашисты дошли до крайней стадии агонии». Так депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий прокомментировал удар киевской стороны по городу Лисичанску, который расположен в Луганской Народной Республике.

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