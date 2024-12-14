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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шулак о 6-м месте «Адмирала» на Востоке: «Неплохой результат, но нужно улучшить детали. Важно набирать очки дома – соперники имеют дело с разницей во времени»

Клуб из Владивостока идет на шестом месте в Восточной конференции, набрав 39 очков в 36 матчах. На счету чешского защитника 19 (5+14) баллов за результативность в 36 играх.

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