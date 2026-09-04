Посол Нечаев пообещал ответные меры на закрытие Германией генконсульства России в Бонне

Посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев в пятницу, 4 сентября 2026 года, назвал провокацией действия властей ФРГ в отношении РФ из-за инцидента с беспилотником, обнаруженным в аэропорту Лейпциг/Галле.
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