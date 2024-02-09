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Звезда "Слова пацана" Кологривый может сыграть молодого Жириновского

Звезда "Слова пацана" Кологривый может сыграть молодого Жириновского

На роль его порекомендовал депутат от ЛДПР Депутат тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин заявил о том, что звезда "Слова пацана" Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о политике.

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