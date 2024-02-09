Звезда "Слова пацана" Кологривый может сыграть молодого Жириновского

На роль его порекомендовал депутат от ЛДПР Депутат тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин заявил о том, что звезда "Слова пацана" Никита Кологривый может сыграть Владимира Жириновского в фильме о политике.
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