В Карелии из-за размытия перекрыта дорога к крупному поселку

Дорогу к поселку Лендеры закрыли из-за ее ужасного состояния. Как рассказали в Управлении автодорог Карелии, в связи с переувлажнением конструктивных элементов автомобильной дороги с 4 мая в Муезерском районе вводится ограничение движения транспортных средств на автодороге «Муезерский-Гимолы-Поросозеро», км 92 – Лендеры на участке с 0 по 40 км.
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