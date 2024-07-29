Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 июля 2024 года.
Спецоперация на Украине 29 июля: последние новости на сегодня
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вперёд, Герои ВС РФ, добейте фашистскую гадину.
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6 час.
VG
Vasily Golov
18 катером Каспийской флотилии и 24 корабля ЧФ ударят калибрами.Что станет с наступающими и их тылами?Тут на карте нет милосердия.Тылы стереть с лица Земли.
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5 час.
Igor Shumarin
О! Какая мощная страна оказывается Украина! Бомбят, бомбят её, Уничтожены более 400 целей, ну, когда же они кончатся, эти цели? Напомните, наконец Зеленскому, что у него есть атомное оружие (а оно у него есть, наверняка (украденное при передаче его России в 1990-е)). И что, армия России будет бомбить Украину, пока всю страну не сравняет с землёй? Долго...
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3 час.
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