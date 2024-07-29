Спецоперация на Украине 29 июля: последние новости на сегодня

Igor Shumarin

О! Какая мощная страна оказывается Украина! Бомбят, бомбят её, Уничтожены более 400 целей, ну, когда же они кончатся, эти цели? Напомните, наконец Зеленскому, что у него есть атомное оружие (а оно у него есть, наверняка (украденное при передаче его России в 1990-е)). И что, армия России будет бомбить Украину, пока всю страну не сравняет с землёй? Долго...