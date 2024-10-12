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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварзин о «Динамо»: «Будет не выше 3-го места в этом сезоне. Команда выглядит безвольной, не хватает твердости» 

После 11 туров бело-голубые занимают в таблице 5-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на 7 очков.

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