Мизогинный адепт арестован в Москве за насилие над клиенткой

Мужчина, связанный с мизогинным сообществом «НЕ СУЩИЙ СВЕТ», задержан в Москве за изнасилование 21-летней клиентки во время массажа.
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