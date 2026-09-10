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Царьград

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Мизогинный адепт арестован в Москве за насилие над клиенткой

Мизогинный адепт арестован в Москве за насилие над клиенткой

Мужчина, связанный с мизогинным сообществом «НЕ СУЩИЙ СВЕТ», задержан в Москве за изнасилование 21-летней клиентки во время массажа.

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