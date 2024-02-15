Как сохранить ремонт в первозданном виде

Практически каждый мечтает о чистоте, порядке и уюте в доме. Да вот только не всегда удаётся достичь желаемого, поскольку то домашние питомцы в очередной раз перевернули всё вверх дном, то детишки обрисовали стены и пролили воду на диван, то муж вновь наследил на кухне.
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