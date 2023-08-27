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Катарский «Аль-Араби» договорился с «ПСЖ» о трансфере Верратти

Катарский «Аль-Араби» договорился с «ПСЖ» о трансфере Верратти

По данным Foot Mercato, Катарский клуб договорился с «ПСЖ» о трансфере . Сейчас «Аль-Араби» договаривается с 30-летним итальянцем.

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