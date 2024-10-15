Сайты госорганов будут доступнее для инвалидов

На заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 15 октября депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект о расширении гарантий доступа к сайтам государственных органов для людей с различными нарушениями здоровья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии