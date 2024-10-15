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Парламентская газета

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Сайты госорганов будут доступнее для инвалидов

Сайты госорганов будут доступнее для инвалидов

На заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 15 октября депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект о расширении гарантий доступа к сайтам государственных органов для людей с различными нарушениями здоровья.

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