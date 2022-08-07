ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Байден в маразме, но - остальная элита США еще неадекватнее

Байден в маразме, но - остальная элита США еще неадекватнее

Байден в маразме, но - остальная элита США еще неадекватнее Сергей Кузнецов Ситуация в США обостряется значительно быстрее, чем могли бы предположить лидеры Демократической партии после более чем сомнительной победы на президентских выборах.

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