Байден в маразме, но - остальная элита США еще неадекватнее Сергей Кузнецов Ситуация в США обостряется значительно быстрее, чем могли бы предположить лидеры Демократической партии после более чем сомнительной победы на президентских выборах.
Байден в маразме, но - остальная элита США еще неадекватнее Сергей Кузнецов Ситуация в США обостряется значительно быстрее, чем могли бы предположить лидеры Демократической партии после более чем сомнительной победы на президентских выборах.
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