Украину отрезают от моря: РФ закрыли особый путь для НАТО в Одессу и Киев

После заявления губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о том, что Киев утратил выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.
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