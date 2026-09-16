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Несекретные материалы

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«Ни одного генерала не прижмурили»: выяснились подробности гибели комбрига Груниса

«Ни одного генерала не прижмурили»: выяснились подробности гибели комбрига Груниса

Российская армия понесла тяжелую утрату: погиб генерал-майор Антон Грунис, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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